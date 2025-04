«Der ZSC hat Lausanne den Schlüssel ausgehändigt»

Lausanne hätte es einfacher gegen Fribourg

Eine interessante These, Greg: Man lernt, zu siegen, indem man einen Final verliert. Doch lass uns diese Jahre, in denen sich Final-Verlierer in Meister verwandelten, ansehen. Was haben der Titel von Zug 2021 und jener von Servette 2023 ebenfalls gemeinsam? Und was unterscheidet diese von Lausanne 2025? Der EVZ und Servette hatten es beim zweiten Mal im Final nicht mit einem Champion zu tun, sondern mit einem Gegner, der nicht wusste, wie man einen Final gewinnt.

Zug spielte gegen Servette – die Genfer waren bis dahin noch nie Meister gewesen. Servette zwei Jahre später gegen Biel. Die Seeländer sind in der Playoff-Ära noch nie Meister geworden, ihr letzter Titel liegt nun 42 Jahre zurück. So musste 2021 und 2023 zwangsläufig ein Team den Titel holen, das das Gewinnen – Zug war 23 Jahre nicht mehr Meister gewesen – nicht im Blut hatte.

Die Chancen der Waadtländer, erstmals überhaupt Meister zu werden, wären bedeutend höher, wenn sie im Final zum Beispiel auf Fribourg (nie Meister) treffen würden. Doch sie bekommen es mit dem Meister (und Champions-League-Sieger) zu tun. Dazu kommt, dass Lausanne im Vergleich zum Vorjahr nicht besser geworden ist, während sich die Zürcher vom Druck der Jahre ohne Titel befreit haben.