Sven Andrighetto und Denis Malgin begeistern schon lange. Doch in diesen Playoffs sind sie im Rekordfieber. Der Final kann für die ZSC Lions kommen.

Traumduo Andrighetto/Malgin so gefährlich wie nie

1/5 Denis Malgin und Sven Andrighetto dominieren die Playoffs. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts ZSC Lions bereiten sich auf Playoff-Final vor, Andrighetto und Malgin glänzen

Das Duo ist das gefährlichste der Liga in den Playoffs

Andrighetto hat mit 19 Skorerpunkten seine bisherige Playoff-Bestmarke bereits übertroffen

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Anstatt sich weiterhin mit dem HC Davos und einem Halbfinal-Spiel 7 herumschlagen zu müssen, kamen die Spieler der ZSC Lions am Freitag und Samstag in den Genuss von zwei freien Tagen. Am Sonntag geht es dann los mit der Vorbereitung auf den Final.

Die Zürcher können diesen zuversichtlich angehen. Denn erstens haben sie in den Playoffs mit bislang elf Spielen ohne Verlängerung deutlich weniger Energie verbraucht als ihr Gegner. Und zweitens besitzen die Lions mit dem Duo Sven Andrighetto (32) und Denis Malgin (28) das gefährlichste Duo der Liga. Sie belegen die Plätze 1 und 2 in der Playoff-Skorerliste. Andrighetto glänzte bislang durch 7 Tore und 12 Assists, Malgin steuerte 5 Tore und 9 Assists bei.

Andrighetto pulverisiert seine Bestmarke

Die beiden Nati-Stars spielen abgesehen von einem einjährigen NHL-Abstecher (22/23) von Malgin seit 2021 zusammen in Zürich und entwickelten sich rasch zum Traumduo der Liga. Doch so stark wie in diesen Playoffs waren sie noch nie. Andrighetto hat seine Playoff-Bestmarke mit 17 Skorerpunkten aus dem Jahr 2022 bereits jetzt mit deren 19 übertroffen. Und auch Malgin ist auf bestem Weg, seinen Bestwert aus dem gleichen Jahr mit damals 18 Skorerpunkten zu knacken, wenn er seine aktuelle durchschnittliche Punkteausbeute (14 aus 11 Spielen) fortsetzen kann.

«Wir sind happy, dass es aktuell nicht so schlecht funktioniert», sagte Andrighetto nach dem Einzug in den Final. Welch eine Untertreibung!