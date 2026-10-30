Gegen die SCL Tigers hat sich Raymond Taylor Fust zu einem Ellbogencheck hinreissen lassen. Nun bekommt er von der Liga die Quittung dafür.

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Am Dienstagabend macht Tigers-Spieler Gian Meier (20) unschöne Bekanntschaft mit dem Ellbogen von Raymond Taylor Fust (24). Dabei zieht sich Meier eine Oberkörperverletzung zu, er fällt für unbestimmte Zeit aus.

Die Aktion hat nun auch für Lausanne-Spieler Fust Folgen. Wie die Liga mitteilt, wird er wegen des Ellbogenchecks für drei Spiele gesperrt und muss eine Busse in der Höhe von 2400 Franken (inkl. Verfahrenskosten) bezahlen.

«Der Check war übertrieben und die Aufwärtsbewegung unnötig», heisst es im Entscheid. Und weiter: «Es gibt keinen vernünftigen Grund, um mit so einer Aufwärtsbewegung zu checken, man läuft dadurch höchstens Gefahr, den Kopf des Gegenspielers zu treffen, was vorliegend auch geschehen ist.»

Eine der drei Sperren hat Fust bereits abgesessen. Er wird auch noch die Partien gegen Davos (31. Oktober) sowie nach der Nati-Pause gegen Ambri-Piotta (15. November) verpassen. Lausanne hat fünf Tage Zeit, um Berufung gegen den Entscheid einzulegen.

Noch näher dran am HC Lausanne Füge jetzt den HC Lausanne deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Füge weitere Klubs hinzu Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen! Hier deinem Team folgen

Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos