Am Dienstagabend macht Tigers-Spieler Gian Meier (20) unschöne Bekanntschaft mit dem Ellbogen von Raymond Taylor Fust (24). Dabei zieht sich Meier eine Oberkörperverletzung zu, er fällt für unbestimmte Zeit aus.
Die Aktion hat nun auch für Lausanne-Spieler Fust Folgen. Wie die Liga mitteilt, wird er wegen des Ellbogenchecks für drei Spiele gesperrt und muss eine Busse in der Höhe von 2400 Franken (inkl. Verfahrenskosten) bezahlen.
«Der Check war übertrieben und die Aufwärtsbewegung unnötig», heisst es im Entscheid. Und weiter: «Es gibt keinen vernünftigen Grund, um mit so einer Aufwärtsbewegung zu checken, man läuft dadurch höchstens Gefahr, den Kopf des Gegenspielers zu treffen, was vorliegend auch geschehen ist.»
Eine der drei Sperren hat Fust bereits abgesessen. Er wird auch noch die Partien gegen Davos (31. Oktober) sowie nach der Nati-Pause gegen Ambri-Piotta (15. November) verpassen. Lausanne hat fünf Tage Zeit, um Berufung gegen den Entscheid einzulegen.
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
16
32
42
2
HC Ambri-Piotta
16
4
29
3
SCL Tigers
18
11
29
4
HC Fribourg-Gottéron
17
14
27
5
Genève-Servette HC
17
-8
26
6
SC Bern
15
3
25
7
Lausanne HC
19
-11
24
8
EV Zug
11
14
22
9
HC Ajoie
17
-5
22
10
HC Lugano
17
-5
22
11
HC Davos
17
-10
21
12
EHC Biel
16
-4
20
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
17
-16
18
14
EHC Kloten
17
-19
18