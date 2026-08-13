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Prägte den Klub über Jahre
Ehemaliger Lugano-Boss Gaggini (†70) ist tot

Als Spieler schaffte er den Aufstieg in die NLA, als Funktionär wurde er drei Mal Meister. Nun ist Fabio Gaggini im Alter von 70 Jahren verstorben.
Publiziert: 13.08.2026 um 18:01 Uhr
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Aktualisiert: 13.08.2026 um 18:45 Uhr
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Fabio Gaggini ist im Alter von 70 Jahren verstorben.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Ex-HCL-Präsident Fabio Gaggini stirbt mit 70 an Krankheit
  • Gaggini führte Lugano 1999 als Präsident zum Meistertitel gegen Ambri
  • 192 Spiele, 157 Skorerpunkte für Lugano in seiner Spielerkarriere
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Trauer beim HC Lugano: Der ehemalige Präsident Fabio Gaggini ist im Alter von 70 Jahren nach einer Krankheit verstorben. Das teilt der Klub am Donnerstag mit. Der ehemalige Stürmer hat den Verein über Jahre als Spieler und als Funktionär geprägt.

In der Saison 1981/82 schafft der Lugano-Captain den Aufstieg in die NLA mit den Tessinern. Insgesamt kommt Gaggini während acht Saisons beim HCL auf 157 Skorerpunkte in 192 Spielen, bevor er seine Schlittschuhe im Jahr 1985 an den Nagel hängt, um seinem Beruf als Anwalt nachzugehen.

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Das legendäre Derby als Präsident

Gleich nach seiner Karriere als Spieler tritt Gaggini dem Vorstand des Vereins bei und übernimmt 1991 das Präsidentenamt bei Lugano. Das Highlight folgt acht Jahre später, als die Bianconeri ausgerechnet gegen Ambri den Meistertitel holen. Nach zwei weiteren Titeln gibt Gaggini die operativen Führungsaufgaben im Verein ab und widmet sich später dem Stiftungsrat der HC Lugano Academy.

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