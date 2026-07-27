Der HC Lugano holt einen neuen Stürmer: Die Bianconeri statten Nick Shore mit einem Vertrag bis Ende Oktober aus. Der US-Amerikaner spielte schon in der NHL– und für Kantonsrivale Ambri.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Nick Shore (33) erhält in der kommenden Saison noch einmal eine Chance in der Schweizer Liga: Der US-amerikanische Center wird vom HC Lugano zunächst mit einem Vertrag bis Ende Oktober 2026 ausgestattet. Sollte er die Klub-Verantwortlichen bis dahin von sich überzeugen können, besteht eine Option auf Verlängerung bis im Frühling 2027. Dies teilen die Bianconeri am Montag mit.

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Damit wechselt viel NHL-Erfahrung an den Sottoceneri: Shore ist zwischen 2014 und 2020 fast 300-mal in der nordamerikanischen Top-Liga aufgelaufen, am meisten Einsätze hat er für die Los Angeles Kings vorzuweisen. Daneben spielte er schon in der russischen KHL und zuletzt beim schwedischen Klub Linköping.

Und auch die Schweizer National League taucht in Shores Lebenslauf auf: 2021 bestritt er 35 Spiele für den EV Zug und kürte sich gleich zum Schweizer Meister. Zwei Jahre später lief er eine halbe Spielzeit für Ambri-Piotta auf – nun soll er es also für Kantonsrivale Lugano richten.

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