Der SCB kommt nicht vom Fleck. Das kann nicht erstaunen, wenn man sieht, wie viele Spieler offensiv nicht auf Touren kommen.

1/12 Zu viele Spieler beim SCB kommen in Sachen Offensiv-Produktion nicht auf Touren. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts SCB-Spieler kämpfen mit Torflaute und Verletzungen in der laufenden Saison

Miro Aaltonen, Nachfolger von Liga-Topskorer Czarnik, bleibt bisher torlos

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Miro Aaltonen: 0 Tore (5 Assists)

Der Finne wurde als Nachfolger von Liga-Topskorer Czarnik geholt. Dass der Stürmer, der letzte Saison bis zu seinem Rauswurf wegen seines Kokain-Fehltritts bei Kloten 20 Tore geschossen hatte, noch torlos ist, spottet jeder Beschreibung. Und doch fehlt der dem SCB spürbar, seit er verletzt ist.

Fabian Ritzmann: 0 Tore (2 Assists)

Letzte Saison war der Engadiner eine der Entdeckungen der Saison, buchte in der vierten Linie 7 Treffer und 10 Assists und wurde zum WM-Kandidaten. Doch derzeit hat er viel von seiner Wucht und seinem Elan verloren.

Thierry Schild: 0 Tore (2 Assists)

Auch das 20-jährige Eigengewächs, das letzte Saison 6 Tore erzielte, kommt nicht auf Touren. Ob es damit zusammenhängt, dass Schild seinen Vertrag noch nicht verlängert hat?

Marco Lehmann: 1 Tor (0 Assists)

Nachdem der Flügelrakete im 14. Saisonspiel endlich das erste Tor (und der erste Punkt) gelang, verletzte sie sich in der nächsten Partie. Der SCB wäre auf Lehmanns Produktion angewiesen. Letzte Saison buchte der Stürmer mit der fragilen Gesundheit noch je 13 Tore und Assists in 32 Spielen und spielte über weite Strecken begeisternd.

Marc Marchon: 1 Tor (4 Assists)

Auch letzte Saison dauerte es lange, bis er in Sachen Tore in Schwung kam – 10 seiner 11 Saisontreffer schoss er ab Dezember. Er wirkt derzeit übermotiviert und spielt wirr. Vielleicht tut ihm der erste Saisontreffer vom Dienstag gut.

Ramon Untersander: 1 Tor (0 Assists)

Der Captain scheint es besonders schwer zu nehmen, wenn es dem SCB nicht läuft. Zudem wurde seine Rolle gestutzt. Der Verteidiger spielt kaum mehr Powerplay und erhält über drei Minuten weniger Eiszeit. Letzte Saison erzielte er noch 7 Tore und 16 Assists.

0:41 SCB-Captain Untersander: «Da gibts nichts mehr zu sagen, müssen über die Bücher»

Tristan Scherwey: 1 Tor (4 Assists)

Der Aggressivleader fehlt derzeit ebenfalls verletzt. Auch wenn er schon letzte Saison nur noch 6 Tore erzielte, ist ein Treffer in 16 Partien zu wenig.

Joel Vermin: 1 Tor (2 Assists)

Bevor er sich verletzte, spielte der ehemalige Nati-Stürmer wieder im Angriff, nachdem er letzte Saison zum Verteidiger umfunktioniert worden war und dabei 6 Tore und 13 Assists gebucht hatte.

Emil Bemström: 2 Tore (2 Assists)

Aufgrund seiner Statistiken in Übersee (0,31 Punkte pro Spiel in der NHL und 1,17 in der AHL) waren die Erwartungen an den Schweden gross. Nach einer Schulterverletzung legte er beim SCB aufgrund der Verletzung von Ejdsell früher los als geplant, ist bisher aber eine herbe Enttäuschung und lässt vor allem die Ruhe und Präzision im Abschluss vermissen.

