YB und der SCB sollen sich weiterhin an Polizeikosten beteiligen

Darum gehts
- Stadt und Klubs verlängern Abgeltungsmodell bis Saison 2029/30
- Klubs zahlen pauschal 1.50 CHF pro Zuschauer für Sicherheit
- YB verursachte Sicherheitskosten von 6,9 Mio. CHF, zahlte 2 Mio
Die Stadt und die beiden Klubs haben sich darauf geeinigt, das aktuelle Abgeltungsmodell ohne inhaltliche Änderungen bis und mit der Saison 2029/30 fortzuführen, wie der Gemeinderat am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb.
Dieses Modell sieht vor, dass die Klubs einen pauschalen Betrag von 1.50 Franken pro anwesende Zuschauerin oder Zuschauer an die Polizeikosten bezahlen. Es gilt aber ein Kostendach, wie der Gemeinderat weiter schrieb.
Der SCB absolvierte in den letzten drei Saisons 94 Heimspiele, die anfallenden Sicherheitskosten betrugen rund 930'000 Franken. Weil sie unter dem Aufwand für die polizeiliche Grundversorgung lagen, musste sich der Klub nicht an den Kosten beteiligen.
Abgeltungsmodell habe sich bewährt
Die Young Boys spielten in der gleichen Zeit 82 Mal im Stadion Wankdorf. Diese Spiele verursachten Sicherheitskosten von rund 6,9 Millionen Franken. YB musste sich mit zwei Millionen Franken daran beteiligen. Der Verein profitierte dabei vom festgelegten Kostendach.
Das Abgeltungsmodell verteile die Sicherheitskosten um und verpflichte die Klubs, ihrer Verantwortung im Bereich der Sicherheit nachzukommen, schrieb der Gemeinderat. Es habe sich bewährt.
Die aktuelle Vereinbarung läuft zum Ende der laufenden Saison aus. Der Gemeinderat hat die entsprechende Vorlage nun zuhanden des Stadtrats verabschiedet. YB und der SCB beteiligen sich seit 2009 an den Sicherheitskosten.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
21
29
52
2
Lausanne HC
22
19
40
3
SC Rapperswil-Jona Lakers
20
4
39
4
Genève-Servette HC
20
-4
36
5
EV Zug
20
5
34
6
HC Fribourg-Gottéron
20
10
33
7
ZSC Lions
20
12
31
8
HC Lugano
20
8
31
9
SCL Tigers
20
-3
27
10
EHC Biel
19
3
26
11
EHC Kloten
21
-13
24
12
SC Bern
19
-12
20
13
HC Ambri-Piotta
20
-26
19
14
HC Ajoie
20
-32
11