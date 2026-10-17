Noch näher dran an deinem National-League-Klub
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
12
25
33
2
Genève-Servette HC
13
3
24
3
HC Ambri-Piotta
12
2
21
4
HC Fribourg-Gottéron
12
14
21
5
Lausanne HC
14
1
21
6
SC Bern
11
4
20
7
SCL Tigers
13
3
19
8
HC Ajoie
14
-4
19
9
EV Zug
8
11
16
10
HC Davos
13
-7
16
11
HC Lugano
12
-3
15
12
EHC Biel
12
-6
13
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
13
-18
11
14
EHC Kloten
13
-25
9
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs