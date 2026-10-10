Noch näher dran an deinem National-League-Klub
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
10
18
27
2
Genève-Servette HC
11
4
21
3
SCL Tigers
11
7
19
4
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
5
HC Ajoie
11
-3
16
6
HC Ambri-Piotta
10
-6
15
7
HC Lugano
10
3
15
8
Lausanne HC
11
-4
15
9
SC Bern
9
1
14
10
HC Davos
11
-4
13
11
SC Rapperswil-Jona Lakers
11
-14
11
12
EV Zug
6
8
10
13
EHC Biel
10
-4
10
14
EHC Kloten
10
-15
9
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs