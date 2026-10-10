DE
FR
Abonnieren

ZSC Lions – Fribourg 5:4 n.V.
Richard ermöglicht mit Eigentor dem ZSC den Rekord

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie ZSC Lions – Fribourg (5:4 n.V.).
Publiziert: vor 2 Minuten
Kommentieren
Noch näher dran an deinem National-League-Klub

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
10
18
27
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
11
4
21
3
SCL Tigers
SCL Tigers
11
7
19
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
5
HC Ajoie
HC Ajoie
11
-3
16
6
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
10
-6
15
7
HC Lugano
HC Lugano
10
3
15
8
Lausanne HC
Lausanne HC
11
-4
15
9
SC Bern
SC Bern
9
1
14
10
HC Davos
HC Davos
11
-4
13
11
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
11
-14
11
12
EV Zug
EV Zug
6
8
10
13
EHC Biel
EHC Biel
10
-4
10
14
EHC Kloten
EHC Kloten
10
-15
9
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
21395888 National+League
National League
21411180 Logo_ZSC_Lions
ZSC Lions
21395951_HC_Fribourg-Gott_logo.png
HC Fribourg-Gottéron
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen