Peter Zahner hat bei den IIHF-Wahlen eine Schlappe erlitten. Das Rennen um einen Platz im Council machten unter anderem Kandidaten aus Bulgarien und Neuseeland. Neuer Präsident ist ein Deutscher.

Stephan Roth Stv. Eishockey-Chef

Der Verwaltungsrat des Schweizer Eishockey-Verbands hatte sich im Frühling 2025 entschieden, nicht das bisherige Mitglied Raeto Raffainer (44), sondern mit Peter Zahner (65) einen der ihren als Kandidat für einen Platz im IIHF-Council zu nominieren. Ein Entscheid, der sich nicht ausgezahlt hat. Trotz intensivem Lobbying wurde der CEO der ZSC Lions bei den Wahlen in Teneriffa nicht gewählt.

Somit ist die Schweiz nicht mehr in der Regierung des Welt-Eishockeys vertreten, was eine Ohrfeige darstellt. Auch für Zahner ist es eine herbe Niederlage. Damit hat er in seiner langen Karriere als Eishockey-Funktionär umzugehen gelernt. Es wird kaum die letzte sein, auch wenn die Lions derzeit unbesiegbar scheinen und alle sieben Spiele seit dem Saisonstart gewonnen haben.

Zunächst setzte sich nur der finnische Verbandspräsident Heikki Hietanen (67) durch. Danach schafften es der Kirgise Aivaz Omorkanov (30) und der Lette Viesturs Koziols (63). Und in der letzten Runde der Schwede Anders Larsson (49), die Polin Marta Zawadzka (44), der Belorusse Sergej Gontscharow (43) sowie zwei Neulinge: der Bulgare Stoian Batchvarov (59) und der Neuseeländer Andy Mills (57).

Weil auf Zahner, den Franzosen Pierre Yves Gerbeau sowie den Russen Dmitri Kurbatow genau gleich viele Stimmen fielen, schieden sie gleichzeitig als Letztplatzierte aus und die übrigen fünf Kandidaten waren gewählt.

Wie die Schweiz und Russland schaut auch das Hockey-Mutterland in die Röhre: Die kanadische Kandidatin und Verbandspräsidentin Katherine Henderson (62) blieb ebenfalls auf der Strecke.

Reindl Nachfolger von Tardif

Zum neuen Präsidenten wurde Franz Reindl (71) gewählt. Der Deutsche setzte sich im zweiten Wahlgang gegen Peter Briza (61) durch.

Der ehemalige deutsche Nationalstürmer ist der Nachfolger des Franzosen Luc Tardif (73), der nach fünf Jahren im Amt zurückgetreten war. Briza wurde derweil als Vize-Präsident wiedergewählt. Im dritten Wahlgang setzte er sich gegen Omorkanov durch.

Als regionale Vize-Präsidenten wurden Mike Trimboli (60, USA, Susie Jo (32, Skor) und Igor Nemecek (65, Slk) gewählt. Ausserdem holten Zsuzsanna Kolbenheyer (49, Ung, bisher) und Merve Tunali (40, Tür) vorzeitig die Plätze, um die neue Quote von drei Frauen (bisher zwei) im Council zu erfüllen.

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