Vinzenz Rohrer schliesst sich per Leihe dem EV Zug an. Die letzten drei Saisons spielte er für die ZSC Lions.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Vinzenz Rohrer (21) bleibt in der National League. Nach seiner kurzzeitigen Rückkehr nach Leihe bei seinem Jugendklub ZSC zu den Montreal Canadiens wird der Österreicher nun erneut in die Schweiz verliehen. Diesmal zum EV Zug.

Für die Lions spielte Rohrer in den letzten drei Saisons 182 Mal in der National League (68 Skorerpunkte). Die Canadiens, bei denen Rohrer noch einen Vertrag bis Sommer 2028 hat, haben ihn 2022 gedraftet, auf das NHL-Debüt muss er nun aber weiter warten.

«Ich freue mich sehr über meine neue Challenge beim EVZ! Die Rolle, die ich in Zug übernehmen darf, ist perfekt für meine sportliche und persönliche Entwicklung. Die Infrastruktur ist top und ich spüre das Vertrauen der EVZ-Verantwortlichen und des Coaching-Staffs seit der ersten Kontaktaufnahme – das schätze ich enorm», wird Rohrer auf der EVZ-Webseite zitiert.

Noch näher dran am EVZ Füge jetzt den EV Zug deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen