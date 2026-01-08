DE
Neuanfang mit Weibel
«Ambri wird Swissness-Hotspot und holt Fischer»

Ambri wagt mit Lars Weibel einen Neuanfang. Blick-Eishockeychef Dino Kessler und Raphi Walser sprechen im Podcast über die Leventiner. Gelingt dem neuen Sportchef sogar ein Transfercoup?
Publiziert: vor 40 Minuten
Die Highlights des Eishockey-Podcasts «SCHLIIFTS?» – Folge 39
