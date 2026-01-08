Wer wird Weibel-Nachfolger? «Büeli soll Nati-Direktor werden»

Bei der Nachfolge von Lars Weibel fliegen einige Namen durch den Raum. Raphael Walser bringt dabei einen neuen Kandidaten ins Spiel: HCD-Legende Andres Ambühl. Damit startet er eine heisse Diskussion rund um den offenen Posten beim Schweizer Eishockeyverband.