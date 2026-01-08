Fischers Olympia-Aufgebot gibt zu reden «Zinnbecher für Berra, Arschtritt für Charlin»

Das Olympia-Aufgebot von Nati-Coach Patrick Fischer ist bekannt. Insbesondere die Goalie-Diskussion gibt im Hockeypodcast zu reden. Blick-Eishockeychef Dino Kessler kann die Wahl von Berra nicht verstehen. «Wer einmal absagt, kommt nicht mehr mit.»