Die ZSC Lions holen Simon Seiler aus Fribourg. Der Verteidiger wird ab der nächsten Saison für die Zürcher spielen.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Wie von Blick angekündigt, verpflichten die ZSC Lions Simon Seiler (29) von Fribourg-Gottéron. Die Zürcher statten den ehemaligen Lions-Junior mit einem Vierjahresvertrag ab nächster Saison aus.

«Mit Simon bekommen wir einen sehr guten Defensivverteidiger, der mit seiner Grösse und physischen Spielweise gegen jeden Gegenspieler bestehen kann. Er hat in Fribourg das Vertrauen der Trainer gewonnen und erhält viel Eiszeit – so auch in den vergangenen Playoffs. Simon ist zudem wertvoll fürs Boxplay und verfügt über einen effizienten ersten Pass», lässt sich Sportchef Sven Leuenberger in einer Medienmitteilung zitieren.

Seiler spielte die letzten vier Saisons für Fribourg, für das er bisher 202-mal in der National League zum Einsatz kam. In der letzten Saison feierte er mit Gottéron den ersten Meistertitel in der Klubgeschichte. Davor spielte er für GCK, Thurgau, Kloten und Olten in der NLB respektive Swiss League.

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