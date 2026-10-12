DE
FR
Abonnieren

Wie von Blick angekündigt
Lions holen Gottéron-Verteidiger

Die ZSC Lions holen Simon Seiler aus Fribourg. Der Verteidiger wird ab der nächsten Saison für die Zürcher spielen.
Publiziert: vor 1 Minute
Kommentieren
Simon Seiler wird Fribourg Ende Saison verlassen.
Foto: Pius Koller
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Wie von Blick angekündigt, verpflichten die ZSC Lions Simon Seiler (29) von Fribourg-Gottéron. Die Zürcher statten den ehemaligen Lions-Junior mit einem Vierjahresvertrag ab nächster Saison aus.

«Mit Simon bekommen wir einen sehr guten Defensivverteidiger, der mit seiner Grösse und physischen Spielweise gegen jeden Gegenspieler bestehen kann. Er hat in Fribourg das Vertrauen der Trainer gewonnen und erhält viel Eiszeit – so auch in den vergangenen Playoffs. Simon ist zudem wertvoll fürs Boxplay und verfügt über einen effizienten ersten Pass», lässt sich Sportchef Sven Leuenberger in einer Medienmitteilung zitieren.

Seiler spielte die letzten vier Saisons für Fribourg, für das er bisher 202-mal in der National League zum Einsatz kam. In der letzten Saison feierte er mit Gottéron den ersten Meistertitel in der Klubgeschichte. Davor spielte er für GCK, Thurgau, Kloten und Olten in der NLB respektive Swiss League.

Noch näher dran am ZSC
ZSC.png

Füge jetzt den ZSC Lions deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Noch näher dran an deinem National-League-Klub

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
10
18
27
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
11
4
21
3
SCL Tigers
SCL Tigers
11
7
19
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
5
HC Ajoie
HC Ajoie
11
-3
16
6
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
10
-6
15
7
HC Lugano
HC Lugano
10
3
15
8
Lausanne HC
Lausanne HC
11
-4
15
9
SC Bern
SC Bern
9
1
14
10
EV Zug
EV Zug
7
10
13
11
HC Davos
HC Davos
11
-4
13
12
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
11
-14
11
13
EHC Biel
EHC Biel
10
-4
10
14
EHC Kloten
EHC Kloten
11
-17
9
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
21395888 National+League
National League
21411180 Logo_ZSC_Lions
ZSC Lions
21395951_HC_Fribourg-Gott_logo.png
HC Fribourg-Gottéron
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        21395888 National+League
        National League
        21411180 Logo_ZSC_Lions
        ZSC Lions
        21395951_HC_Fribourg-Gott_logo.png
        HC Fribourg-Gottéron