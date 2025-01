Ausgangslage

Nach der peinlichen Niederlage gegen Ajoie am letzten Dienstag ist ein Sieg heute gegen die Lions für die Genfer fast schon Pflicht, wollen sie die Playoffs irgendwie noch erreichen. Die Entlassung von Jan Cadieux hatte nicht die gewünschten Effekte erbracht, und so wird sich Genf nach einem verpassen der Playoffs wohl wieder nach einem neuen Trainer umsehen. Bei den Lions siehts um einiges besser aus. Trotz einer schwierigen Phase in den letzten Paar Spielen, mit vielen verletzungs und krankheitsbedingten Absenzen, fanden sie trotzdem meist das Mittel zum Sieg. Auch die Eingewöhnungsphase von neo-Headcoach Marco Bayer scheint ssomit langsam vorbei zu sein.