5:47 SCL Tigers – SC Bern 6:2: SCB-Baumgartner fällt im dümmsten Moment, Pesonen trifft

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Er hält sich die Hand, fährt schnurstracks zur Bank und geht sofort in die Kabine: Vili Saarijärvi kehrt nach der 26. Minute nicht mehr aufs Eis zurück. Was genau geschehen ist, weiss man im ersten Moment nicht. Erst später sickert die Information durch, dass dem Finnen ein Teil der Fingerkuppe abgetrennt worden ist.

Der Tigers-Physio schaut sich nach dem Unfall auf dem Eis noch um und sucht sie. Danach wird sie im Handschuh des Langnau-Verteidigers gefunden. Sie wird dem 27-Jährigen in der Garderobe mit einigen Stichen wieder angenäht. Darüber reden möchte der Spieler nicht.

«Vili fehlt sicher im nächsten Spiel»

Nach dem 6:2-Derby-Sieg klärt Tigers-Sportchef Pascal Müller auf, was genau passiert ist: «Saarijärvi wurde von einem Schuss an der Hand getroffen.» Der Puck geht dabei direkt und hart an den kleinen Finger, was ihn ein Stück der Fingerkuppe kostet. «Vili fehlt sicher im nächsten Spiel am Sonntag gegen Lugano», so Müller, der fatale Ausfall könne jedoch dank des grossen Kaders kompensiert werden.

Nach weiteren Untersuchungen wird der Klub am Samstag noch genauer darüber informieren. Eine solche Verletzung komme jedoch nicht oft vor, versichert auch Tigers-Trainer Thierry Paterlini.

