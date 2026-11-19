Loris Wey wechselt nach der Saison fix vom EV Zug zu den SCL Tigers.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Die SCL Tigers verpflichten Loris Wey (20) auf permanenter Basis. Das EVZ-Eigengewächs spielt derzeit bereits per Leihe bis Ende Dezember für die Langnauer. Ab nächster Saison wird er fest ins Emmental wechseln.

Der Stürmer, der bisher 73 Mal für den EVZ und zweimal für die Tigers in der National League auf dem Eis stand, hat bei den Langnauern einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2029 unterschrieben.

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