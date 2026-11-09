Lugano holt zwei Swiss-League-Spieler

Carlo Steiner Redaktor Sport

Angesichts des dichten Spielplans in den kommenden Wochen und der langen Verletztenliste verpflichtet der HC Lugano zwei Spieler aus der Swiss League, meldet der Klub auf seiner Website. Verteidiger Marco Maurer (38) vom HC Sierre und Flügel Sandro Forrer (29) vom EHC Visp gehen mit einer B-Lizenz ins Tessin.

Routinier Maurer kann auf die Erfahrung von 925 National-League-Spielen für Zug, Servette, die Lakers, die ZSC Lions, Lugano, Biel und Ajoie zurückblicken. Bereits in den Saisons 2013/14 und 2014/15 spielte er für die Luganesi. Auch die letzten beiden Partien vor der Nati-Pause gegen Lausanne und Ambri absolvierte er als Leihspieler bereits für die Bianconeri.

Auch Forrer hat bereits 260 Partien in der höchsten Schweizer Liga auf dem Buckel. Er spielte für Zug, Fribourg und die Lakers.

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