DE
FR
Abonnieren

Verletzungssorgen im Tessin
Lugano-Trio fällt lange aus

Den HC Lugano trifft das Verletzungspech hart. Gleich drei Spieler haben sich schwerwiegende Verletzungen zugezogen.
Publiziert: vor 2 Minuten
Kommentieren
1/4
Calvin Thürkauf, ...
Foto: Marusca Rezzonico/freshfocus
RMS_Portrait_AUTOR_228.JPG
Carlo SteinerRedaktor Sport

Mit Calvin Thürkauf (29; Unterkörper), Alessio Bertaggia (33; Unterkörper) und Jesper Peltonen (28; Oberkörper) fallen drei weitere Lugano-Spieler aus. Thürkauf verletzte sich am Freitag gegen Kloten (2:5), Bertaggia beim Aufwärmen vor dem Spiel bei Servette am 20. Oktober (5:2) und Peltonen während ebendieses Spiels.

Das Trio wird lange fehlen. «Eine Neubeurteilung ihrer Situation ist frühestens zu Beginn des neuen Jahres möglich», schreibt der Verein.

Bezüglich des Rekonvaleszenten Dario Simion (32) sei es noch zu früh, einen Zeitpunkt für die Rückkehr abzuschätzen. «Bei Calle Dahlström (31; Unterkörper), Lorenzo Canonica (23; Unterkörper) und Marco Zanetti (24; Oberkörper) wird die Möglichkeit einer Rückkehr ins Spielgeschehen täglich neu beurteilt.»

Noch näher dran am HC Lugano
Lugano.png

Füge jetzt den HC Lugano deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen.

Mehr zum Thema
Lugano.png
Nichts verpassen
Alle Storys zum HC Lugano
NationLeague.png
Nichts verpassen
Alle Storys zur National League
Füge weitere Klubs hinzu

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Du folgst bereits deinem Lieblingsverein aus der National League? Füge weitere Teams hinzu ode rentdecke die Funktion auch im Fussball mit den Teams aus der Super League, sowie der Challenge League und den internationalen Top-Ligen hinzu. Erhalte personalisierte Inhalte und verpasse keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
15
29
39
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
15
3
27
3
SC Bern
SC Bern
14
6
25
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
15
14
24
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
16
-9
24
6
Lausanne HC
Lausanne HC
17
-1
24
7
SCL Tigers
SCL Tigers
16
3
23
8
HC Ajoie
HC Ajoie
16
-2
22
9
HC Davos
HC Davos
16
-8
21
10
EV Zug
EV Zug
10
9
19
11
HC Lugano
HC Lugano
15
-4
19
12
EHC Biel
EHC Biel
15
-3
19
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
16
-15
17
14
EHC Kloten
EHC Kloten
16
-22
15
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
In diesem Artikel erwähnt
21395917 HCL_logo
HC Lugano
21395888 National+League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        21395917 HCL_logo
        HC Lugano
        21395888 National+League
        National League