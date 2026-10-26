Den HC Lugano trifft das Verletzungspech hart. Gleich drei Spieler haben sich schwerwiegende Verletzungen zugezogen.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Mit Calvin Thürkauf (29; Unterkörper), Alessio Bertaggia (33; Unterkörper) und Jesper Peltonen (28; Oberkörper) fallen drei weitere Lugano-Spieler aus. Thürkauf verletzte sich am Freitag gegen Kloten (2:5), Bertaggia beim Aufwärmen vor dem Spiel bei Servette am 20. Oktober (5:2) und Peltonen während ebendieses Spiels.

Das Trio wird lange fehlen. «Eine Neubeurteilung ihrer Situation ist frühestens zu Beginn des neuen Jahres möglich», schreibt der Verein.

Bezüglich des Rekonvaleszenten Dario Simion (32) sei es noch zu früh, einen Zeitpunkt für die Rückkehr abzuschätzen. «Bei Calle Dahlström (31; Unterkörper), Lorenzo Canonica (23; Unterkörper) und Marco Zanetti (24; Oberkörper) wird die Möglichkeit einer Rückkehr ins Spielgeschehen täglich neu beurteilt.»

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