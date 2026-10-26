Mit Calvin Thürkauf (29; Unterkörper), Alessio Bertaggia (33; Unterkörper) und Jesper Peltonen (28; Oberkörper) fallen drei weitere Lugano-Spieler aus. Thürkauf verletzte sich am Freitag gegen Kloten (2:5), Bertaggia beim Aufwärmen vor dem Spiel bei Servette am 20. Oktober (5:2) und Peltonen während ebendieses Spiels.
Das Trio wird lange fehlen. «Eine Neubeurteilung ihrer Situation ist frühestens zu Beginn des neuen Jahres möglich», schreibt der Verein.
Bezüglich des Rekonvaleszenten Dario Simion (32) sei es noch zu früh, einen Zeitpunkt für die Rückkehr abzuschätzen. «Bei Calle Dahlström (31; Unterkörper), Lorenzo Canonica (23; Unterkörper) und Marco Zanetti (24; Oberkörper) wird die Möglichkeit einer Rückkehr ins Spielgeschehen täglich neu beurteilt.»
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Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
15
29
39
2
HC Ambri-Piotta
15
3
27
3
SC Bern
14
6
25
4
HC Fribourg-Gottéron
15
14
24
5
Genève-Servette HC
16
-9
24
6
Lausanne HC
17
-1
24
7
SCL Tigers
16
3
23
8
HC Ajoie
16
-2
22
9
HC Davos
16
-8
21
10
EV Zug
10
9
19
11
HC Lugano
15
-4
19
12
EHC Biel
15
-3
19
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
16
-15
17
14
EHC Kloten
16
-22
15