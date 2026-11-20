Noch näher dran an deinem National-League-Klub
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
21
39
52
2
SC Bern
21
7
39
3
EV Zug
17
29
37
4
HC Ambri-Piotta
21
3
36
5
Genève-Servette HC
22
-13
35
6
SCL Tigers
22
14
35
7
HC Fribourg-Gottéron
21
13
31
8
HC Ajoie
22
-5
30
9
HC Lugano
22
-3
29
10
HC Davos
21
-10
27
11
Lausanne HC
22
-17
26
12
EHC Biel
20
-7
24
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
22
-22
22
14
EHC Kloten
22
-28
21
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs