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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
21
39
52
2
SC Bern
21
7
39
3
EV Zug
17
29
37
4
HC Ambri-Piotta
21
3
36
5
Genève-Servette HC
22
-13
35
6
SCL Tigers
22
14
35
7
HC Fribourg-Gottéron
21
13
31
8
HC Ajoie
22
-5
30
9
HC Lugano
22
-3
29
10
HC Davos
21
-10
27
11
Lausanne HC
22
-17
26
12
EHC Biel
20
-7
24
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
22
-22
22
14
EHC Kloten
22
-28
21
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs