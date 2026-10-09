Noch näher dran an deinem National-League-Klub
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
9
17
25
2
SCL Tigers
10
8
18
3
Genève-Servette HC
10
3
18
4
HC Fribourg-Gottéron
10
10
17
5
HC Ambri-Piotta
9
-5
14
6
HC Ajoie
10
-4
14
7
HC Davos
10
-3
13
8
SC Bern
8
0
12
9
HC Lugano
9
2
12
10
Lausanne HC
10
-7
12
11
SC Rapperswil-Jona Lakers
10
-11
11
12
EV Zug
6
8
10
13
EHC Biel
9
-3
10
14
EHC Kloten
10
-15
9
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs