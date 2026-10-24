Noch näher dran an deinem National-League-Klub
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
14
25
36
2
HC Ambri-Piotta
15
3
27
3
Genève-Servette HC
15
-5
24
4
HC Fribourg-Gottéron
15
14
24
5
Lausanne HC
17
-1
24
6
SC Bern
13
5
23
7
SCL Tigers
16
3
23
8
HC Ajoie
16
-2
22
9
HC Davos
16
-8
21
10
EV Zug
10
9
19
11
EHC Biel
15
-3
19
12
HC Lugano
14
-3
18
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
16
-15
17
14
EHC Kloten
16
-22
15
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs