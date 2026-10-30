DE
FR
Abonnieren

HC Ajoie – SC Bern 1:4
Dionicio und Abols besiegeln den SCB-Sieg im Alleingang

In Zusammenarbeit mit Mysports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Ajoie – SC Bern (1:4).
Publiziert: vor 49 Minuten
Kommentieren
Noch näher dran an deinem National-League-Klub

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!

Hier deinem Team folgen
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
ZSC Lions
17
33
44
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
17
3
30
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
18
-7
29
4
SCL Tigers
SCL Tigers
19
10
29
5
SC Bern
SC Bern
16
6
28
6
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
7
EV Zug
EV Zug
12
15
25
8
Lausanne HC
Lausanne HC
19
-11
24
9
EHC Biel
EHC Biel
17
-2
23
10
HC Davos
HC Davos
18
-9
23
11
HC Lugano
HC Lugano
17
-5
22
12
HC Ajoie
HC Ajoie
18
-8
22
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
18
-17
19
14
EHC Kloten
EHC Kloten
18
-21
18
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Die Eishockey-Highlights vom 30. Oktober
In diesem Artikel erwähnt
21411195 Logo_SC_Bern
SC Bern
21411212 Logo_HC_Ajoie
HC Ajoie
21395888 National+League
National League
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen