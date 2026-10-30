Dionicio und Abols besiegeln den SCB-Sieg im Alleingang

Noch näher dran an deinem National-League-Klub
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
Folge jetzt deinem Lieblingsklub in der National League. So erhältst du auf dich zugeschnittene Inhalte, jedes Spiel live aufs Handy und verpasst keine Story mehr. Jetzt followen!
National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
17
33
44
2
HC Ambri-Piotta
17
3
30
3
Genève-Servette HC
18
-7
29
4
SCL Tigers
19
10
29
5
SC Bern
16
6
28
6
HC Fribourg-Gottéron
18
13
27
7
EV Zug
12
15
25
8
Lausanne HC
19
-11
24
9
EHC Biel
17
-2
23
10
HC Davos
18
-9
23
11
HC Lugano
17
-5
22
12
HC Ajoie
18
-8
22
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
18
-17
19
14
EHC Kloten
18
-21
18
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs