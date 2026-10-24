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National League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
ZSC Lions
14
25
36
2
HC Ambri-Piotta
15
3
27
3
Genève-Servette HC
15
-5
24
4
HC Fribourg-Gottéron
15
14
24
5
Lausanne HC
17
-1
24
6
SC Bern
13
5
23
7
SCL Tigers
16
3
23
8
HC Ajoie
16
-2
22
9
HC Davos
16
-8
21
10
EV Zug
10
9
19
11
EHC Biel
15
-3
19
12
HC Lugano
14
-3
18
13
SC Rapperswil-Jona Lakers
16
-15
17
14
EHC Kloten
16
-22
15
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs