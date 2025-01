Form HC Davos

Der HCD ist vor Weihnachten in eine Ergebniskrise gerutscht und hat einige Spiele am Stück verloren. Nun präsentieren sie sich wieder in einer besseren Form und konnten sich stabilisieren. Drei der letzten fünf Partien konnten die Davoser gewinnen, wobei man die ersten zwei Spiele verlor. Folgt nun nach den Siegen gegen Bern, Fribourg und Rapperswil der vierte Streich in Serie?