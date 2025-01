1/4 Miro Aaltonen (l.) geht im Moment nicht auf Torjagd für Kloten. Foto: Roger Albrecht/freshfocus

Dunja Moustopoulos Sport-Desk

Hiobsbotschaft für Kloten! Der Tabellen-Sechste kann in nächster Zeit nicht auf seine Tormaschine und Topskorer Miro Aaltonen (31) setzen. Der Grund: Der Finne wird von der Swiss Sport Integrity aufgrund eines potenziellen Verstosses gegen die Anti-Doping-Bestimmung provisorisch auf unbestimmte Zeit gesperrt. Das teilen die Klotener am Freitag in einer Medienmitteilung mit.

Der Spieler und die Klubverantwortlichen wurden am Freitag darüber informiert – beim Auswärtsspiel gegen Servette am Abend ist Aaltonen bereits nicht im Line-up.

Top-Torschütze der Liga

Für die Klotener ist der Ausfall Aaltonens im Hinblick auf die Playoff-Qualifikation ein herber Rückschlag. Der Stürmer ist in dieser Saison für 35 Skorerpunkte verantwortlich (20 Tore/5 Assists). Damit ist er der fünftbeste Skorer der Liga. Zudem ist er – zusammen mit Ambris Dominik Kubalik – der Top-Torschütze der National League.

Aaltonen spielt seit der Saison 2022/23 für die Flughafenstädter. Auf die nächste Saison wechselt der 31-Jährige zum SC Bern. Bei den Mutzen hat er einen Vertrag bis 2027 unterschrieben.

