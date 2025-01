vor 45 Minuten

Krupp: «Bei Lugano ging es sehr schnell»

Erstmals in seiner Karriere begann der neue Lugano-Coach Uwe Kruppe nicht sofort einen neuen Job, nachdem im Frühling sein zweites Engagement in seiner Heimatstadt Köln zu Ende gegangen war. «Wenn man da so rumsitzt, wird man von Teams kontaktiert. Doch nicht einmal hatte ich das Gefühl: Das ist eine wunderbare Herausforderung, das ist etwas, das ich machen will. Als dann der Anruf von Marco Werder und Lugano kam, ging es dann sehr schnell», sagte der ehemalige NHL-Verteidiger am Mittwoch bei seiner Präsentation. «Der Name des Klubs spricht für sich. Es ist eines der traditionellen Teams, bei denen es eine Ehre ist, sie zu coachen.