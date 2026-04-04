Es ist die erste Niederlage der ZSC Lions in diesen Playoffs. Der HCD behält in der heissen Schlussphase die Hartnäckigkeit und legt wieder mal einen Sieg auf den letzten Drücker hin.

Die Zürcher Playoff-Maschine ist zunächst nicht geölt. Gegen die Davoser sind die Lions in ihrer Defensive mehr als gefordert. In den Zweikämpfen behalten lange die Bündner die Oberhand, denen es gelingt, vor ZSC-Goalie Hrubec für Wirbel zu sorgen.

Der tschechische Meistergoalie der Zürcher ist im Viertelfinal gegen Lugano der Pfeiler fürs ungefährdete Weiterkommen – im ersten Halbfinal-Duell aber ist er mitschuldig am ersten Gegentor. Sein Verteidiger Kukan verpasst hinter dem Kasten den Puck, weil er steiler von der Bande zurückprallt. Hrubec reagiert zwar reflexartig, spielt die Scheibe aber auf Tambellinis Stock, der den bestens postierten Captain Stransky anspielt. Zum zweiten Mal bezwungen wird er ebenfalls von einem Landsmann, und wiederum nach einer unglücklichen Aktion eines Vordermanns: Frödén legt Zadina auf seinem Solo-Weg zum Tor, der Erstrunden-Draft (2018 von Detroit) versenkt den Penalty eiskalt. Gemäss Mysports-Experte Reto Suri (ex EVZ) «eine Augenweide».

ZSC-Baltisberger mit Doppelpack

Es ist nicht so, dass der ZSC keine Torchancen hätte. Doch für einmal unter Druck scheitern sie trotz vielversprechender Möglichkeiten (Baltisberger, Balcers, Lammikko). Und das sonst effiziente Zürcher Powerplay sitzt erst im dritten Versuch: Da ist es Playoff-Schlachtross Baltisberger, der einen Kukan-Schuss entscheidend ablenkt. Nur Sekunden zuvor verhindert der ZSC-Verteidiger eine Topchance von Zadina, weil er seinen Stock bei dessen Abschluss dazwischen bringt. Es ist die Szene, die die Lions ins Spiel bringt. Weil HCD-Gross nach einem Zweikampf mit Marti hinfällt, wird der Weg frei und erneut ist es der heisse Baltisberger, dem der Ausgleich gelingt. Er gleist für den ZSC die Wende auf.

Die Davoser aber haben schon mehrfach bewiesen, dass sie in den Schlussminuten den Sieg noch an sich reissen können. Egli fährt mit perfektem Timing durch Hrubecs Wohnzimmer, als dem künftigen ZSC-Stürmer Knak das wegweisende Tor gelingt.

Fans: 6547.

Tore: 6. Stransky (Tambellini, Fora) 1:0. 25. Zadina (Penalty) 2:0. 40. Baltisberger (Kukan, Riedi/PP) 2:1. 43. Baltisberger (Sigrist, Marti) 2:2. 57. Knak (Kessler, Egli) 3:2. 60. Stransky (Tambellini) 4:2 (ins leere Tor).

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