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HC Davos
HC Davos
Beendet
4:2
(1:0 | 1:1 | 2:1)
ZSC Lions
ZSC Lions
Stransky 6', 60'
Zadina 25'
Knak 57'
Baltisberger 40', 43'
Bald-ZSC'ler Knak erledigt den ZSC
5:01
HC Davos – ZSC Lions 4:2:Bald-ZSC'ler Knak erledigt den ZSC
04.04.2026, 16:20 Uhr

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04.04.2026, 22:34 Uhr

Verabschiedung

Das war's von der ersten Halbfinalpartie! Vielen Dank fürs Mitlesen, einen schönen Sonntag und bis hoffentlich am Montag.

04.04.2026, 22:28 Uhr

Ausblick

Bereits am Montag um 20 Uhr treffen die beiden Mannschaften in der Swiss Life Arena wieder aufeinander.

04.04.2026, 22:22 Uhr

Fazit des Schlussdrittels

Baltisberger knüpft dort an, wo er im Mitteldrittel aufgehört hat: mit einem Tor. Die ZSC Lions setzen zu einem Konter an. Gross verliert die Scheibe in der eigenen Zone. Sigrist und Baltisberger laufen los in die Offensive. Ersterer legt quer auf die linke Seite für seinen Sturmpartner, der direkt abzieht und zum Ausgleich trifft. Eine Zeigerumdrehung später kommt es auf beiden Seiten zu einer dicken Chance. Malgin scheitert an Aeschlimann und braucht Barandun als Screen. Dann geht es schnell auf die andere Seite. Stransky passt zu Tambellini, der das leere Tor nicht trifft. Die Lions haben im Schlussdrittel etwas Überhand gewonnen. Davos hat Mühe einen Angriff aufzubauen. Das zeigt auch die Schussbilanz im dritten Drittel mit 6:17. Dann kommt die 57. Minute. Aus dem Nichts schiesst Knak Davos wieder in Führung. Kessler passt zum freistehenden Knak, der oberhalb von linken Bullykreis mit einem Direktschuss Hrubec bezwingt. Der Zürcher Hüter glänzt hier für einmal nicht. Kurz darauf räumt er seinen Kasten und macht einem sechsten Feldspieler Platz. Das Risiko geht nicht auf. Stransky hat die erste und letzte Antwort in diesem Spiel. Malgin verliert die Scheibe und der Topskorer versenkt den Puck im leeren Tor zum 4:2-Endstand. Wie gegen Zug in der ersten Partie kehren sie die Partie in den Schlussminuten. Mit einer 1:0-Führung im Rücken reisen sie am Montag nach Zürich. Die ZSC Lions verlieren erstmals in den Playoffs und auch auswärts. Zuletzt mussten sie sich auf fremden Eis am 2. Januar geschlagen geben. Da müssen sie sich an der eigenen Nase nehmen, dass sie die Dominanz im letzten Drittel nur in ein Tor ummünzen konnten.

04.04.2026, 22:18 Uhr
Spielende
Spielende

60. Minute: Spielende (4:2).

Der Qualisieger setzt sich dank zwei Treffern in den Schlussminuten gegen den amitierenden Meister durch. Somit verlieren die ZSC Lions erstmals in den Playoffs und auswärts. Zuletzt mussten sie sich auf fremden Eis am 2. Januar geschlagen geben.

04.04.2026, 22:17 Uhr
Tor
Tor

60. Minute: Tooor für HC Davos zum 4:2. M.Stránský trifft ins leere Tor.

Stransky hat wohl die erste und letzte Antwort in diesem Spiel. Malgin verliert die Scheibe und der Topskorer sagt danke. Er versenkt den Puck im leeren Tor.

04.04.2026, 22:15 Uhr

60. Minute

Balcers kommt frei zum Abschluss. Der Puck geht allerdings am Tor vorbei.

04.04.2026, 22:15 Uhr

59. Minute

Wie reagieren die Zürcher auf den Gegentreffer? Hrubec hat seinen Kasten geräumt für einen sechsten Feldspieler.

04.04.2026, 22:14 Uhr
Tor
Tor

57. Minute: Tooor für HC Davos, 3:2 durch S.Knak.

Aus dem Nichts schiesst Knak Davos wieder in Führung! Kessler passt zum freistehenden Knak, der oberhalb von linken Bullykreis mit einem Direktschuss Hrubec bezwingt. Der Zürcher Hüter glänzt hier für einmal nicht.

04.04.2026, 22:10 Uhr

56. Minute

Stransky bringt die Scheibe in die Offensive. Dort können sich die Davoser kurzweilig aufhalten.

04.04.2026, 22:08 Uhr

54. Minute

immer wieder kommen die Löwen in die Offensive. Aeschlimann ist mal für mal gefordert und gefragt. Sein Gegenüber Hrubec hat dagegen kaum etwas zu tun.

ZSC schnuppert dank Baltisberger an Wende
HCD stoppt Zürcher Playoff-Maschine

Es ist die erste Niederlage der ZSC Lions in diesen Playoffs. Der HCD behält in der heissen Schlussphase die Hartnäckigkeit und legt wieder mal einen Sieg auf den letzten Drücker hin.
Publiziert: 04.04.2026 um 22:25 Uhr
|
Aktualisiert: 04.04.2026 um 23:20 Uhr
1/10
Als viele schon mit einer Verlängerung rechnen, trifft Knak zum 3:2 für Davos.
Foto: Roger Albrecht/freshfocus
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Nicole Vandenbrouck und Marcel Allemann

Die Zürcher Playoff-Maschine ist zunächst nicht geölt. Gegen die Davoser sind die Lions in ihrer Defensive mehr als gefordert. In den Zweikämpfen behalten lange die Bündner die Oberhand, denen es gelingt, vor ZSC-Goalie Hrubec für Wirbel zu sorgen.

Der tschechische Meistergoalie der Zürcher ist im Viertelfinal gegen Lugano der Pfeiler fürs ungefährdete Weiterkommen – im ersten Halbfinal-Duell aber ist er mitschuldig am ersten Gegentor. Sein Verteidiger Kukan verpasst hinter dem Kasten den Puck, weil er steiler von der Bande zurückprallt. Hrubec reagiert zwar reflexartig, spielt die Scheibe aber auf Tambellinis Stock, der den bestens postierten Captain Stransky anspielt. Zum zweiten Mal bezwungen wird er ebenfalls von einem Landsmann, und wiederum nach einer unglücklichen Aktion eines Vordermanns: Frödén legt Zadina auf seinem Solo-Weg zum Tor, der Erstrunden-Draft (2018 von Detroit) versenkt den Penalty eiskalt. Gemäss Mysports-Experte Reto Suri (ex EVZ) «eine Augenweide».

ZSC-Baltisberger mit Doppelpack

Es ist nicht so, dass der ZSC keine Torchancen hätte. Doch für einmal unter Druck scheitern sie trotz vielversprechender Möglichkeiten (Baltisberger, Balcers, Lammikko). Und das sonst effiziente Zürcher Powerplay sitzt erst im dritten Versuch: Da ist es Playoff-Schlachtross Baltisberger, der einen Kukan-Schuss entscheidend ablenkt. Nur Sekunden zuvor verhindert der ZSC-Verteidiger eine Topchance von Zadina, weil er seinen Stock bei dessen Abschluss dazwischen bringt. Es ist die Szene, die die Lions ins Spiel bringt. Weil HCD-Gross nach einem Zweikampf mit Marti hinfällt, wird der Weg frei und erneut ist es der heisse Baltisberger, dem der Ausgleich gelingt. Er gleist für den ZSC die Wende auf.

Die Davoser aber haben schon mehrfach bewiesen, dass sie in den Schlussminuten den Sieg noch an sich reissen können. Egli fährt mit perfektem Timing durch Hrubecs Wohnzimmer, als dem künftigen ZSC-Stürmer Knak das wegweisende Tor gelingt.

Fans: 6547.
Tore: 6. Stransky (Tambellini, Fora) 1:0. 25. Zadina (Penalty) 2:0. 40. Baltisberger (Kukan, Riedi/PP) 2:1. 43. Baltisberger (Sigrist, Marti) 2:2. 57. Knak (Kessler, Egli) 3:2. 60. Stransky (Tambellini) 4:2 (ins leere Tor).

ZSC-Malgin erntet für Cross-Check gegen HCD-Zadina Pfeifkonzert
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Ohne Rücksicht auf Verluste:ZSC-Malgin erntet für Cross-Check gegen HCD-Zadina Pfeifkonzert
«Das Kommando geben wir Spieler»
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HCD-Knak stellt klar:«Das Kommando geben wir Spieler»
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Mysports-Experte Schwarz:«Das war beste Werbung für unser Hockey»
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