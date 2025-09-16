Die Matchhistorie spricht klar für die Lakers. Aus den letzten 5 Duellen gingen ganze 4 an die Rapperswiler. Zuletzt gab es im Februar ein hart umkämpftes 4:5, welches ebenfalls an die St. Galler ging.
Nach einer Offseason in der neben der Ankunft von Julius Honka auch Jacob Larsson wieder genesen ist, wollen die Lakers in dieser Saison wieder voll angreifen. Ihr Kader ist gespickt mit vielen Underdogs, welche mit der nötigen Führung von Johan Lundskog auf ein paar Exploits in dieser Saison hoffen dürfen. Nach der bitteren Niederlage gegen Kloten, wo sie ein 0:3 Vorsprung verspielt hatten, konnten sie gegen Langnau am Wochenende wieder in die Siegesspur zurückfinden. Für die Ambitionen der Lakers ist heute ein Sieg gegen Ajoie Pflicht!
Ajoie sucht noch immer nach dem ersten Saisonsieg. Ohne den dauerverletzten Turkulainen, der vor seinem Comeback noch richtig fit werden will, mangelt es den importabhängigen Jurassiern etwas an Feuerkraft. Nichtsdestotrotz wollen die Ajoulots die böse null auf der Tabelle möglichst schnell loswerden. Kriegen sie vielleicht heute die Chance dazu?
Ajoie bekundete, wie gewohnt, grosse Mühe zum Start der diesjährigen Saison. Der Eishockeyzwerg aus dem Jura startete gleich mit drei Niederlagen in die neue Spielzeit, zuletzt setzte es gar ein klares 6:0 gegen den HCD. Heute kommt mit Rappi ein vermeintlich kleineres Kaliber ins Jura, doch die Ajoulots sollten gewarnt sein! Mit klaren Siegen gegen Bern und Langnau konnten sich die St. Galler bereits früh als potenzielles Überraschungsteam auszeichnen. Dies ist nicht zuletzt auch auf den Transfercoup von Julius Honka zurückzuführen, welcher in der Offseason den Weg vom Landwassertal an den Obersee fand.
Herzlich Willkommen zur National League Partie zwischen dem HC Ajoie und den Rapperswil-Jona Lakers. Anpfiff ist um 19:45 inm Porrentruy. Hier bist Du live dabei!
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
3
12
9
2
ZSC Lions
3
9
9
3
EV Zug
3
3
7
3
Genève-Servette HC
3
3
7
5
Lausanne HC
3
4
6
6
SC Rapperswil-Jona Lakers
3
3
6
7
HC Fribourg-Gottéron
3
1
5
8
SCL Tigers
3
-2
5
9
HC Ambri-Piotta
3
-3
3
10
EHC Kloten
3
-1
3
11
SC Bern
3
-3
2
12
HC Lugano
3
-6
1
13
EHC Biel
3
-8
0
14
HC Ajoie
3
-12
0