DE
FR
Abonnieren
Zum Eishockey-Kalender
HC Ajoie
HC Ajoie
Ab 19:45 Uhr
Vs
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
Live schauen bei
MySports Logo
Jetzt wetten!
Sporttip Logo

National League
HC Ajoie - SC Rapperswil-Jona Lakers

Teilen
15.09.2025, 19:55 Uhr

Schiedsrichter

15.09.2025, 19:55 Uhr

Head 2 Head

Die Matchhistorie spricht klar für die Lakers. Aus den letzten 5 Duellen gingen ganze 4 an die Rapperswiler. Zuletzt gab es im Februar ein hart umkämpftes 4:5, welches ebenfalls an die St. Galler ging.

15.09.2025, 19:51 Uhr

Formstand Rapperswil

Nach einer Offseason in der neben der Ankunft von Julius Honka auch Jacob Larsson wieder genesen ist, wollen die Lakers in dieser Saison wieder voll angreifen. Ihr Kader ist gespickt mit vielen Underdogs, welche mit der nötigen Führung von Johan Lundskog auf ein paar Exploits in dieser Saison hoffen dürfen. Nach der bitteren Niederlage gegen Kloten, wo sie ein 0:3 Vorsprung verspielt hatten, konnten sie gegen Langnau am Wochenende wieder in die Siegesspur zurückfinden. Für die Ambitionen der Lakers ist heute ein Sieg gegen Ajoie Pflicht!

15.09.2025, 19:49 Uhr

Formstand Ajoie

Ajoie sucht noch immer nach dem ersten Saisonsieg. Ohne den dauerverletzten Turkulainen, der vor seinem Comeback noch richtig fit werden will, mangelt es den importabhängigen Jurassiern etwas an Feuerkraft. Nichtsdestotrotz wollen die Ajoulots die böse null auf der Tabelle möglichst schnell loswerden. Kriegen sie vielleicht heute die Chance dazu?

15.09.2025, 19:44 Uhr

Ausgangslage

Ajoie bekundete, wie gewohnt, grosse Mühe zum Start der diesjährigen Saison. Der Eishockeyzwerg aus dem Jura startete gleich mit drei Niederlagen in die neue Spielzeit, zuletzt setzte es gar ein klares 6:0 gegen den HCD. Heute kommt mit Rappi ein vermeintlich kleineres Kaliber ins Jura, doch die Ajoulots sollten gewarnt sein! Mit klaren Siegen gegen Bern und Langnau konnten sich die St. Galler bereits früh als potenzielles Überraschungsteam auszeichnen. Dies ist nicht zuletzt auch auf den Transfercoup von Julius Honka zurückzuführen, welcher in der Offseason den Weg vom Landwassertal an den Obersee fand.

15.09.2025, 19:43 Uhr

Hallo!

Herzlich Willkommen zur National League Partie zwischen dem HC Ajoie und den Rapperswil-Jona Lakers. Anpfiff ist um 19:45 inm Porrentruy. Hier bist Du live dabei!

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Ende des Livetickers
National League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
HC Davos
HC Davos
3
12
9
2
ZSC Lions
ZSC Lions
3
9
9
3
EV Zug
EV Zug
3
3
7
3
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
3
3
7
5
Lausanne HC
Lausanne HC
3
4
6
6
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
3
3
6
7
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
3
1
5
8
SCL Tigers
SCL Tigers
3
-2
5
9
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
3
-3
3
10
EHC Kloten
EHC Kloten
3
-1
3
11
SC Bern
SC Bern
3
-3
2
12
HC Lugano
HC Lugano
3
-6
1
13
EHC Biel
EHC Biel
3
-8
0
14
HC Ajoie
HC Ajoie
3
-12
0
Playoffs
Qualifikationsspiele
Relegation Play-Offs
Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen