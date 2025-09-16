Ausgangslage

Ajoie bekundete, wie gewohnt, grosse Mühe zum Start der diesjährigen Saison. Der Eishockeyzwerg aus dem Jura startete gleich mit drei Niederlagen in die neue Spielzeit, zuletzt setzte es gar ein klares 6:0 gegen den HCD. Heute kommt mit Rappi ein vermeintlich kleineres Kaliber ins Jura, doch die Ajoulots sollten gewarnt sein! Mit klaren Siegen gegen Bern und Langnau konnten sich die St. Galler bereits früh als potenzielles Überraschungsteam auszeichnen. Dies ist nicht zuletzt auch auf den Transfercoup von Julius Honka zurückzuführen, welcher in der Offseason den Weg vom Landwassertal an den Obersee fand.