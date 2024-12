1/7 Im Duell zwischen Kloten und Lugano ging es vor dem Gehäuse von Lugano-Keeper Niklas Schlegel heiss zu und her. Foto: Patrick Straub/freshfocus

Auf einen Blick Deniss Smirnovs erzielt erste Tore für Kloten nach schwerer Verletzung

Komplizierter Fussbruch erforderte drei Operationen

Nicole Vandenbrouck Reporterin Eishockey

Es sei ein Spiel, dass er niemals vergessen werde, «jeder hat wohl gesehen, wie glücklich ich bin». Das sagt Deniss Smirnovs (25) nach Klotens 6:3-Sieg gegen Lugano. Der Grund dafür: Der Lette mit Schweizer Lizenz hat zwei Tore geschossen. Seine ersten beiden Treffer im Dress des EHC Kloten, seit er im Sommer 2023 von Genf in die Flughafenstadt gewechselt hat. Dass es ihm ausgerechnet gegen Lugano gelingt, muss Karma sein. Denn Ende August 2023 verletzte sich der 25-Jährige in einem Testspiel gegen die Südtessiner schwer am Fuss und fiel aus.

Smirnovs zog sich einen komplizierten Bruch am Sprunggelenk zu. «Innerhalb von drei Wochen musste ich dreimal operiert werden.» Es sei mental eine schwierige Zeit gewesen, «ich habe immer versucht, positiv zu bleiben. Ich hatte keine Wahl, ausser mich da durchzukämpfen». Dem Stürmer war bewusst, dass ihm harte Arbeit bevorstand, bis er wieder aufs Eis zurückkehren konnte.

Im Februar 2024 versuchte Smirnovs ein Comeback. Doch nach sechs Spielen musste er einsehen, dass es noch zu früh war. «Es fühlte sich nicht gut an.» Auch heute noch spürt er die Platten und Schrauben im Fussgelenk, es wird wohl nie mehr das gleiche Gefühl sein wie vor der Verletzung. Im Sommer ging er mit der Einstellung in die Vorbereitung, dass er stärker zurückkehren muss als zuvor. «Ein Comeback nach einem Jahr praktisch ohne Spielrhythmus ist nicht leicht.»

Im 29. Saisonspiel wird sein Aufwand endlich belohnt. «Die Jungs haben einen grossartigen Job gemacht.» Smirnovs meint damit Teamkollege Mischa Ramel (21), der wenige Sekunden davor einen Schuss blockt und Tyler Morley (33), der ihm den Puck auflegt für seinen Treffer zum 6:3 ins leere Lugano-Gehäuse.

Stürmer gesucht

Der EHC Kloten zementiert als Tabellenvierter immer mehr seine Ambitionen, sich auf den Playoff-Plätzen festzukrallen und bleibt damit das Überraschungsteam der Saison. Allerdings plagen es seit dem Sieg gegen Lugano Sorgen: Nach zwei Checks sind Nolan Diem (31) und Joel Marchon (21) ausgefallen. Den Zürcher Unterländern gehen die Stürmer aus! Denn Axel Simic (25) hat sich vor einigen Tagen im Training verletzt, und Rafael Meier weilt schon bei der U20. Direkt nach dem Spiel grübelt Sportchef Ricardo Schödler (36) bereits, wo er Ersatz auftreiben könnte für die Partien vom Wochenende gegen Fribourg und Ambri.