Zweites Tor im dritten NHL-Spiel – Bichsel mit historischer Bilanz

Turbulente Tage für Lian Bichsel: Nach seinem ersten NHL-Tor beim Debüt und der Abschiebung in die AHL trifft der 20-Jährige nun wieder in der besten Liga der Welt.

NHL-Debüt, Torpremiere, Abschiebung in die AHL und wieder zurück: Lian Bichsel erlebt turbulente Tage. Foto: keystone-sda.ch

Lian Bichsel schlägt in der NHL so richtig ein. Dem 20-jährigen Verteidiger gelingt im dritten Spiel in der weltweit besten Liga bereits das zweite Tor.

Der Solothurner schiesst beim 3:1-Erfolg der Dallas Stars über die Washington Capitals das Gamewinning-Goal zum 2:1. Bichsel, ein Hüne von Mann, fasst sich an der blauen Linie ein Herz und drückt mit einem Schuss aus dem Handgelenk ab. Das Publikum bejubelt einen sehenswerten Treffer. Der Puck findet, von einem Gegenspieler abgelenkt, den Weg in die linke hohe Ecke des Keepers.

Der Treffer sichert Bichsel auch einen Eintrag in den NHL-Geschichtsbüchern: Er ist erst der zweite Verteidiger, dem es gelang, in den ersten drei NHL-Partien zwei Tore zu schiessen. Derian Hatcher traf in der Saison 1991/92 sogar in seinen ersten beiden Einsätzen für Minnesota.

Am Sonntag wurde Bichsel von den Stars noch überraschend zurück ans AHL-Team Texas Stars verschoben, am Tag darauf trainierte er bereits wieder mit der NHL-Mannschaft. «Er lernt nach und nach. Er zeigt eine gute Fähigkeit, sich anzupassen», sagte Trainer Peter DeBoer noch vor der Partie gegen die Capitals.

Neben Bichsel steht in der Nacht auf Dienstag auch Pius Suter im Einsatz. Der Zürcher in Diensten der Vancouver Canucks feiert einen 3:1-Sieg gegen Colorado Avalanche und verbucht seinen siebten Assist der Saison. Zuletzt blieb der 28-Jährige drei Spieler ohne Skorerpunkt.