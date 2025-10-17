DE
FR
Abonnieren

Nach hohem Sieg
Fribourg-Youngster Johnson weiss Resultat nicht mehr

Fribourg-Youngster Ludvig Johnson spricht im MySports-Interview nach dem Spiel über den Sieg.
Publiziert: 17.10.2025 um 23:19 Uhr
Teilen
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 17. Oktober
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen