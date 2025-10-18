DE
Nach Check gegen die Bande
Andrighetto rastet gegen Geisser komplett aus

Sven Andrighetto rastet gegen Geisser komplett aus. Der ZSC-Star wird vom Zuger in die Bande gecheckt. Das gefällt Andrighetto gar nicht.
Publiziert: vor 54 Minuten
