Nächster WM-Silberheld erhält NHL-Vertrag

Théo Rochette kommt dem NHL-Traum ein grosses Stück näher. Der Stürmer von Lausanne hat einen Vertrag bei den Detroit Red Wings unterschrieben.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Wenige Stunden nach dem Wechsel von Attilio Biasca in die NHL zu den Boston Bruins, wird der nächste Transfer eines Schweizer WM-Helden in die beste Liga der Welt bekannt: Die Detroit Red Wings statten Lausanne-Stürmer Théo Rochette (24) mit einem Einjahresvertrag aus.

Ob er sich denn auch schon Chancen aufs NHL-Team machen kann oder zunächst vor allem für das AHL-Team Grand Rapids auf dem Eis stehen wird, wird sich zeigen. Für Rochette, der 2018 den Sprung in die kanadische Juniorenliga QMJHL wagte und 2023 zu Lausanne zurückkehrte, ist es der erste Vertrag mit einer NHL-Franchise. Für die Waadtländer hat der Center in den letzten drei Saisons 137 Skorerpunkte in 176 National-League-Partien gesammelt.

Auf sich aufmerksam gemacht hat Rochette vor allem auch mit der letzten WM. Mit der Schweizer Nationalmannschaft hat er die Goldmedaille knapp verpasst und Silber geholt. Im Turnier gelangen ihm drei Tore und drei Assists.

Noch näher dran am HC Lausanne Füge jetzt den HC Lausanne deinen Teams hinzu, um nichts mehr zu verpassen. folgen