Nati-Stürmer Biasca verlässt Fribourg Richtung NHL

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Attilio Biasca (23) war ein zentraler Faktor hinter dem Meister-Titel von Fribourg-Gottéron. Auch beim Silber-Lauf der Nati an der Heim-WM konnte Biasca überzeugen. Nun erhält er den verdienten Lohn: Der Stürmer unterzeichnet vor Ablauf der Frist am 15. Juni einen Vertrag bei den Boston Bruins in der NHL.

Die Nachricht kommt nicht aus heiterem Himmel, da Biasca in dieser Saison einen grossen Schritt nach vorne gemacht hat. «Wir sind stolz darauf, Attilio auf seinem letzten Schritt vor dem Wechsel in die beste Liga der Welt begleitet zu haben», erklärt Fribourgs Sportdirektor Gerd Zenhäusern. «Es ist unmöglich, ihn eins zu eins zu ersetzen, aber unsere Ambitionen bleiben unverändert. Wir wollen unsere Spieler und unseren Kader weiterentwickeln.»

Entschädigung für Fribourg

Gemäss den geltenden Regeln und der Vereinbarung zwischen der NHL und der Schweizer Liga erhält Fribourg eine finanzielle Entschädigung. Eine Summe von 200’000 Franken dürfte in die Klub-Kasse fliessen. Attilio Biasca steht noch zwei Jahre bei Gottéron unter Vertrag und würde somit nach Fribourg zurückkehren, sollte sein Abenteuer in Boston ein vorzeitiges Ende finden.

«Ich habe eine aussergewöhnliche Saison erlebt», erklärt Biasca in der Pressemitteilung. «Ich freue mich aber auch darauf, mein Glück in Boston zu versuchen. Ich werde alles daran setzen, diese immense Herausforderung zu meistern.» Nun bleibt abzuwarten, wie die Freiburger diesen erheblichen Verlust kompensieren werden.