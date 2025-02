MySports-Dok-Serie Inside Plus Der scheidende EVZ-Trainer Dan Tangnes

In der Dok-Serie «Inside Plus» von MySports gibt es den Blick hinter die Kulissen. Dan Tangnes hat mit dem EV Zug viele Höhen erlebt, nun verlässt er den Klub zum Saisonende. In der Dokumentation gibt er Einblick in seine Beweggründe.