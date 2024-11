Sieben Goalies für Lugano

Dass Niklas Schlegel (30) und Joren van Pottelberghe (27) Anfang Oktober gleichzeitig verletzt ausfallen, bringt Lugano in die Goalie-Bredouille. Bis dato haben die Bianconeri bereits sieben verschiedene Torhüter auf den Matchblättern gehabt. Die Nachwuchs-Keeper Mattia Ferrari (19) und Alessio Beglieri (20) kommen je für ein Spiel als Ersatz zum Einsatz. Remo Giovannini (33) wird mit einer B-Lizenz von Swissligist Sierre aktiviert und ist für zwei Partien Backup. Und dann wird der slowakische Schlussmann Adam Huska (27) aus der KHL geholt, der in seinen drei Partien keinen sattelfesten Eindruck hinterlassen hat und jeweils einen ausländischen Feldspieler kostet. Und zu guter Letzt holt der Klub Dominic Nyffeler (31) aus seinem Ruhestand als Absicherung. Der Ex-SL-Keeper (Olten, Kloten, Ajoie, Thurgau, Basel) wird am 2. November bei der 2:5-Niederlage in Kloten im Schlussdrittel für den in der Zwischenzeit genesenen Schlegel eingewechselt. (N.V.)