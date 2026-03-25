Der EHC Biel trennt sich von Viktor Lööv, der seit 2021 im Klub war. Nach einer schweren Gehirnerschütterung spielte der Schwede zuletzt im Oktober 2024. Biel wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.

Andri Bäggli Redaktion Sport

Der EHC Biel verlängert den auslaufenden Vertrag mit Viktor Lööv nicht. Der Verteidiger, der im Mai 2021 zu den Bielern gestossen ist, verlässt den Klub somit nach fünf gemeinsamen Jahren.

Zuletzt konnte Lööv aber nicht mehr auf dem Eis um eine Verlängerung seines Arbeitspapiers kämpfen. Wegen einer schweren Gehirnerschütterung liegt sein letztes Spiel im Bieler Dress bereits anderthalb Jahre zurück. Nach einem Check gegen den SC Bern im Oktober 2024 blieb der Schwede benommen liegen und konnte erst in diese Saison wieder mit reduziertem Umfang am Training teilnehmen.

Bereits nach dem Verpassen der Playoffs sagte Sportchef Martin Steinegger dazu: «Für ihn war das ein kleiner Schritt zurück ins normale Leben. Aber für uns ist ein Verbleib kein Thema, ich weiss auch nicht, ob er überhaupt nochmals spielen kann.»

Der EHC Biel bedankt sich in der Medienmitteilung für die Dienste, die Lööv geleistet hat, und wünscht ihm für die Zukunft alles Gute.

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