Zu grossen Veränderungen wird es beim EHC Biel im Kader im Hinblick auf die nächste Saison nicht kommen. Was bis jetzt bekannt ist.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Biel verpflichtet drei neue Spieler für die Saison 2026/2027

Finnischer Stürmer Niko Huuhtanen (22) wird den Verein sicher verlassen

Nach 1,5 Jahren Pause beendet Biel die Zusammenarbeit mit Viktor Lööv War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Marcel Allemann Reporter Eishockey

Mit Stürmer Dominic Zwerger (29, Ambri), Verteidiger Cédric Aeschbach (23, Basel) und Goalie Viktor Östlund (31, La Chaux-de-Fonds) hat Biel bislang drei Transfers für die kommende Saison getätigt. Klar ist dadurch, dass der bisherige Ersatzgoalie Luis Janett (25) gehen muss, wie auch Sportchef Martin Steinegger (54) bestätigt.

Und sonst? «Es wird sicherlich noch zwei, drei Veränderungen geben», sagt Steinegger. Kaum bleiben wird der finnische Stürmer Jere Sallinen (35), der mit Klubs in seiner Heimat in Verbindung gebracht wird. «Das habe ich auch gehört, aber bis jetzt hat weder er uns, noch wir ihm, für die nächste Saison abgesagt.» Sicher gehen wird der finnische Stürmer Niko Huuhtanen (22), der während der Saison als zusätzlicher Ausländer geholt wurde, aber zumeist überzählig war. «In diesem Alter als Ausländer in die Schweiz zu kommen, ist nicht einfach. Die Erwartungen sind hoch, das war zu viel für ihn. Ich habe das unterschätzt», so Steinegger.

Keine Chance für Viktor Lööv

Auch der Vertrag des schwedischen Verteidigers Viktor Lööv (33) läuft aus. Dieser hat seit anderthalb Jahren wegen einer schweren Gehirnerschütterung kein Spiel mehr bestritten, ist zuletzt aber in reduziertem Umfang plötzlich wieder im Training aufgetaucht. Steinegger dazu: «Für ihn war das ein kleiner Schritt zurück ins normale Leben. Aber für uns ist ein Verbleib kein Thema, ich weiss auch nicht, ob er überhaupt nochmals spielen kann.»

Ob Biel wieder mit sieben Ausländern in die nächste Saison steigen wird, ist noch offen. Steinegger: «In dieser Saison haben wir keine guten Erfahrungen damit gemacht, sieben Ausländer zu haben, da wir auf den Ausländerpositionen kaum Verletzungen hatten. Als wir zuvor viele Verletzungen hatten, haben wir keine guten Erfahrungen damit gemacht, nicht von Anfang an einen siebten Ausländer zu haben. Deshalb werden wir das mit Trainer Christian Dubé sorgfältig abwägen, wie wir uns nächste Saison aufstellen wollen.»

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