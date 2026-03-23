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Lausanne – Servette 5:1
Rochette trifft aus vollem Lauf

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Lausanne HC – Genève-Servette HC (5:1).
Publiziert: 23.03.2026 um 23:21 Uhr
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Die Eishockey-Highlights der Playoff-Viertelfinals vom 23. März
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