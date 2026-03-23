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HC Lugano – ZSC Lions 4:5
Baechler und Sigrist fahren den perfekten Konter

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Lugano – ZSC Lions (4:5).
Publiziert: 23.03.2026 um vor 50 Minuten
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Die Eishockey-Highlights der Playoff-Viertelfinals vom 23. März
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