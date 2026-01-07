DE
Lausanne – Lugano 2:5
Listiger Fazzini narrt Lausanne-Abwehr

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Lausanne HC – HC Lugano (2:5).
Publiziert: 22:41 Uhr
|
Aktualisiert: vor 56 Minuten
Die Eishockey-Highlights vom 6. und 7. Januar
