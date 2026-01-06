DE
Impressum
NL: Die Highlights der Partie HC Ambri-Piotta – EV Zug (4:0)
HC Ambri-Piotta – EV Zug 4:0
Zwerger-Lupfer ins Ambri-Glück
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie HC Ambri-Piotta – EV Zug (4:0).
Publiziert: vor 17 Minuten
|
Aktualisiert: vor 1 Minute
Die Eishockey-Highlights vom 6. Januar
2:43
Genf – SCRJ Lakers 3:1
Diese zwei Eigentore legen Rappi lahm
3:03
HC Ambri-Piotta – EV Zug 4:0
Zwerger-Lupfer ins Ambri-Glück
3:03
HC Ajoie – ZSC Lions 3:5
Tic, Tac, Toe mit Balcers, Grant und Kukan
4:22
EHC Kloten – SC Bern 2:3
Zum Heulen für Kloten: Wolf macht SCB ein Geschenk
