DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Eishockey
National League
NL: Die Highlights der Partie EHC Biel – HC Davos (4:3 n.P.)
EHC Biel – HC Davos 4:3 n.P.
Haas versucht sich vergebens als Goalie
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir die Highlights der Partie EHC Biel – HC Davos (4:3 n.P.).
Publiziert: 06.01.2026 um 22:49 Uhr
|
Aktualisiert: 06.01.2026 um 23:09 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 6. Januar
5:16
EHC Biel – HC Davos 4:3 n.P.
Haas versucht sich vergebens als Goalie
2:43
Genf – SCRJ Lakers 3:1
Diese zwei Eigentore legen Rappi lahm
3:03
HC Ambri-Piotta – EV Zug 4:0
Zwerger-Lupfer ins Ambri-Glück
3:03
HC Ajoie – ZSC Lions 3:5
Tic, Tac, Toe mit Balcers, Grant und Kukan
4:22
EHC Kloten – SC Bern 2:3
Zum Heulen für Kloten: Wolf macht SCB ein Geschenk
In diesem Artikel erwähnt
National League
EHC Biel
HC Davos
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen