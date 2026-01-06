DE
FR
Abonnieren

EHC Biel – HC Davos 4:3 n.P.
Haas versucht sich vergebens als Goalie

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir die Highlights der Partie EHC Biel – HC Davos (4:3 n.P.).
Publiziert: 06.01.2026 um 22:49 Uhr
|
Aktualisiert: 06.01.2026 um 23:09 Uhr
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 6. Januar
In diesem Artikel erwähnt
National League
National League
EHC Biel
EHC Biel
HC Davos
HC Davos
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen