DE
FR
Abonnieren

Lausanne HC – SCRJ Lakers 3:4 n.V.
Capaul krönt schönen Sololauf mit erstem Saisontreffer

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Lausanne HC – SCRJ Lakers (3:4 n.V.).
Publiziert: 19:28 Uhr
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 17. und 18. Januar
In diesem Artikel erwähnt
Lausanne HC
Lausanne HC
SC Rapperswil-Jona Lakers
SC Rapperswil-Jona Lakers
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen