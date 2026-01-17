DE
National League: Highlights der Partie Fribourg – Biel (6:1)
Fribourg-Gottéron – Biel 6:1
Dorthe schliesst grandioses Solo eiskalt ab
In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Fribourg-Gottéron – EHC Biel (6:1).
Publiziert: vor 18 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 17. Januar
2:55
Fribourg-Gottéron – Biel 6:1
Dorthe schliesst grandioses Solo eiskalt ab
3:35
HC Ajoie – HC Davos 2:5
Asplund bricht den Bann mit Baseball-Tor
3:48
Genf-Servette – EV Zug 4:1
Stadlers Blackout am Anfang der nächsten EVZ-Pleite
5:48
ZSC Lions – SC Bern 3:4 n.V.
Neuling Sgarbossa orchestriert nächsten SCB-Auswärtssieg
