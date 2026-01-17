DE
FR
Abonnieren

Genf-Servette – EV Zug 4:1
Stadlers Blackout am Anfang der neunten EVZ-Pleite

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Genf-Servette – EV Zug (4:1).
Publiziert: vor 20 Minuten
|
Aktualisiert: vor 2 Minuten
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 17. Januar
In diesem Artikel erwähnt
National League
National League
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
EV Zug
EV Zug
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen