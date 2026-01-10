DE
FR
Abonnieren

Lausanne HC – Fribourg 0:4
Das Tornetz liefert bei Walser-Goal den Assist

In Zusammenarbeit mit MySports präsentiert dir Blick die Highlights der Partie Lausanne HC – Fribourg (0:4).
Publiziert: vor 33 Minuten
|
Aktualisiert: vor 15 Minuten
Kommentieren
Die Eishockey-Highlights vom 10. Januar
In diesem Artikel erwähnt
Lausanne HC
Lausanne HC
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen